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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США назвали сроки полного разгрома ВСУ

Источник:
U.S. Tour of Duty
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Вооруженные силы Украины окажутся в критическом состоянии уже к концу лета, после чего потерпят полное поражение, спрогнозировал бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«Украина буквально потеряет способность проводить крупномасштабные военные действия к концу лета — началу осени. Они на верном пути к этому», — сказал он в эфире канала U.S. Tour of Duty.

По его словам, об этом сигнализирует признание президентом США Джо Байденом факта истощения у ВСУ боеприпасов. Белый дом рассчитывает исправить ситуацию поставками кассетных боеприпасов, однако они вряд ли существенно повлияют на ход кампании.

Риттер отметил, что сейчас украинские войска несут колоссальные потери и быстро теряют боеспособность. Без современных вооружений и боеприпасов ВСУ потерпят окончательное поражение, резюмировал эксперт.

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