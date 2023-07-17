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Российские военные получат «неуязвимое оружие»

Источник:
Sibnet.ru
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Новое поколение барражирующих боеприпасов «Ланцет» станет практически неуязвимым, заявил главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров.

«Основное — это простота применения. Простота применения и полная практически независимость от каких-то средств противодействия. Практически невозможно будет с ним сражаться», — пояснил конструктор в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, дрон нового поколения будет запускаться под контролем оператора, которые выбирает район действия и тип цели, после чего беспилотник сможет полностью выбирать сам подходящую цель.

Например, если задать беспилотнику цель «только броня», он будет искать бронетехнику или ствольную артиллерию для поражения. При этом искусственный интеллект понимает, что средства ПВО и радары являются более ценными трофеями, которые имеют приоритет для атаки.

«Ланцет» разработан компанией Zala Aero, входящей в концерн «Калашников». Максимальное время полета у версий дрона составляет 30–40 минут. Барражирующие боеприпасы «Ланцет-1» и «Ланцет-3» способны вести разведку и поражать найденную цель.

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Оборона #Оружие #Армия
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Топ комментариев

ball-n-wall

У американцев рожа в пуху конкретно. Вспомните как они бомбили Вьетнам, там всё использовали без оглядки...

Очаков

Ведущий диванный военспец всея Сибнета?

Dicky

Сегодня что,в дурдоме двери забыли закрыть.Дурачки разбежались и давай дурь строчить

nicollaich

Не помогло-то цеивропейцам американское и прочее оружие.