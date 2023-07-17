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Lada Vesta получит 150-сильный мотор от «Москвича»

Источник:
«Автопоток»
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АвтоВАЗ наладит сборку 1,5-литрового мотора HFC4GB24D компании JAC, который устанавливается в автомобиль «Москвич 3».

«Выбор этого мотора для локализации в России довольно логичен, так как кроме ВАЗ его станут поставлять и на "Москвич", что обеспечит достаточные для окупаемости проекта объемы производства», — пишет «Автопоток».

Кроме этого, с учетом выбора JAC в качестве поставщика автоматической трансмиссии это позволит минимизировать доводочные и калибровочные работы, необходимые для взаимной работы двигателя и вариатора.

HFC4GB24D — бензиновый 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 лошадиных сил с алюминиевым блоком цилиндров и распределенным впрыском. Принадлежит к семейству моторов GreenJet и создавался китайцами совместно с австрийскими партнерами.

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