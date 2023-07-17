Лимит бесплатных переводов самому себе повысят

Лимит бесплатных денежных переводов самому себе в другие банки повысят до 30 миллионов рублей в месяц, кредитные организации не смогут ограничивать размер или число операций в пределах этой суммы.

Соответствующие поправки внесут в закон о банках и банковской деятельности, согласовать их планируется до конца июля. В «Тинькофф», «Альфа-банке» и «Совкомбанке» уже поддержали увеличение суммы переводов самому себе без комиссий.

Сейчас клиенты банков могут переводить в другие кредитные учреждения без комиссий до 100 тысяч рублей в месяц через Систему быстрых платежей. При превышении этого лимита комиссия составит 0,5% от перевода, но не более 1,5 тысячи рублей.

Согласно поправкам, ограничивать размер или число операций со счета на счет в другом банке в пределах порога в 30 миллионов рублей будет запрещено. Исключением станут переводы, которые граждане совершают при личном присутствии в отделении, или переводы с карты на карту.

В законопроекте также содержится норма о том, что банк будет обязан бесплатно проинформировать клиента об истечении срока его вклада как минимум за пять дней.