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Россиянам напомнили об уплате НДФЛ

Источник:
Sibnet.ru
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Срок уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за 2022 год истекает 17 июля, напомнила Федеральная налоговая служба. Это касается граждан, которые были обязаны подать декларацию по форме 3-НДФЛ до 2 мая.

С 18 июля за каждый просроченный день уплаты налога будет начисляться пеня, исходя из 1/300 ставки рефинансирования Банка России, предупредила налоговая служба.

Проще всего оплатить налог можно через электронный сервис «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС, разъяснили в ведомстве. Кроме того, можно сформировать платежный документ в своем личном кабинете налогоплательщика и уплатить налог онлайн.

Обычно НДФЛ уплачивается автоматически: с зарплаты удерживается работодателем, с других доходов — прочими налоговыми агентами. Но в ряде случаев физлица должны сами рассчитать налог и подать декларацию.

Кто платит НДФЛ самостоятельно

Так, это обязаны делать граждане, получившие в прошлом году доход от продажи недвижимости, которая была в их собственности менее трех лет, а также получившие вознаграждения от физлиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами.

Кроме этого, обязанность самостоятельно уплачивать НДФЛ лежит на гражданах, получивших дорогостоящие подарки от лиц, не являющихся близкими родственниками, выигрыши в лотереях или тотализаторах и получившие доходы за рубежом.

Также задекларировать полученные в 2022 году доходы должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся частной практикой.

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