Россиянам напомнили об уплате НДФЛ

Срок уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за 2022 год истекает 17 июля, напомнила Федеральная налоговая служба. Это касается граждан, которые были обязаны подать декларацию по форме 3-НДФЛ до 2 мая.

С 18 июля за каждый просроченный день уплаты налога будет начисляться пеня, исходя из 1/300 ставки рефинансирования Банка России, предупредила налоговая служба.

Проще всего оплатить налог можно через электронный сервис «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС, разъяснили в ведомстве. Кроме того, можно сформировать платежный документ в своем личном кабинете налогоплательщика и уплатить налог онлайн.

Обычно НДФЛ уплачивается автоматически: с зарплаты удерживается работодателем, с других доходов — прочими налоговыми агентами. Но в ряде случаев физлица должны сами рассчитать налог и подать декларацию.



Кто платит НДФЛ самостоятельно



Так, это обязаны делать граждане, получившие в прошлом году доход от продажи недвижимости, которая была в их собственности менее трех лет, а также получившие вознаграждения от физлиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами.

Кроме этого, обязанность самостоятельно уплачивать НДФЛ лежит на гражданах, получивших дорогостоящие подарки от лиц, не являющихся близкими родственниками, выигрыши в лотереях или тотализаторах и получившие доходы за рубежом.

Также задекларировать полученные в 2022 году доходы должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся частной практикой.