YouTube внедрил функцию «Стабильная громкость»

Видеохостинг YouTube добавил в настройки дополнительную функцию — «Стабильная громкость» выравнивает уровень звука в ролике, усиливая тихие фрагменты и сглаживая экстремальные пики.

Функция пока тестируется и доступна только части пользователей YouTube. Она находится в настройках под «Фоновой подсветкой». Чтобы проверить ее наличие, необходимо зайти в настройки видео.

При этом официально функция пока не представлена, поэтому мнение пользователей о том, что она «выравнивает» уровень громкости во всех видео плейлиста находится под вопросом, поскольку соответствующие выключатели находятся в настройках индивидуальных видеороликов.

Значимые перепады громкости при просмотре видео YouTube обычно связаны с рекламными вставками — традиционно они имеют завышенную громкость. При просмотре тихих роликов это вызывает дискомфорт у пользователей.