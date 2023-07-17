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YouTube внедрил функцию «Стабильная громкость»

Источник:
Androidauthority.com
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Видеохостинг YouTube добавил в настройки дополнительную функцию — «Стабильная громкость» выравнивает уровень звука в ролике, усиливая тихие фрагменты и сглаживая экстремальные пики.

Функция пока тестируется и доступна только части пользователей YouTube. Она находится в настройках под «Фоновой подсветкой». Чтобы проверить ее наличие, необходимо зайти в настройки видео.

При этом официально функция пока не представлена, поэтому мнение пользователей о том, что она «выравнивает» уровень громкости во всех видео плейлиста находится под вопросом, поскольку соответствующие выключатели находятся в настройках индивидуальных видеороликов.

Значимые перепады громкости при просмотре видео YouTube обычно связаны с рекламными вставками — традиционно они имеют завышенную громкость. При просмотре тихих роликов это вызывает дискомфорт у пользователей.

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