Женщины активно покупают дорогой коллаген в капсулах и в банках для молодости кожи, но коллаген вырабатывается в организме из любого белка, рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Коллаген, как и другой белок распадается до аминокислот при прохождении через желудочно-кишечный тракт. На что организм потратит эти аминокислоты, зависит от его приоритетов: на белки клеточной стенки, гормоны или на коллаген кожи.

Чтобы не принимать дорогой коллаген, надо заботиться о здоровье желудочно-кишечного тракта, пить достаточно воды, и есть хороший белок (мясо, рыба, морепродукты) в каждый прием пищи.

А кисломолочные продукты, содержащие большое количество белка (творог, йогурт, сыры и другие.), лучше употреблять в первой половине дня.