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Врач рассказала, нужно ли принимать коллаген

Источник:
Sibnet.ru
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Холодильник
Фото: © Sibnet.ru

Женщины активно покупают дорогой коллаген в капсулах и в банках для молодости кожи, но коллаген вырабатывается в организме из любого белка, рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Коллаген, как и другой белок распадается до аминокислот при прохождении через желудочно-кишечный тракт. На что организм потратит эти аминокислоты, зависит от его приоритетов: на белки клеточной стенки, гормоны или на коллаген кожи.

Чтобы не принимать дорогой коллаген, надо заботиться о здоровье желудочно-кишечного тракта, пить достаточно воды, и есть хороший белок (мясо, рыба, морепродукты) в каждый прием пищи.

А кисломолочные продукты, содержащие большое количество белка (творог, йогурт, сыры и другие.), лучше употреблять в первой половине дня.

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Топ комментариев

ball-n-wall

У американцев рожа в пуху конкретно. Вспомните как они бомбили Вьетнам, там всё использовали без оглядки...

Dicky

Сегодня что,в дурдоме двери забыли закрыть.Дурачки разбежались и давай дурь строчить

pepelmetal

Хорошо, хахляндия требует поставок)

Asd10

Если ты о 69ом и таймс сквере, то они уже выше про визжали.))))