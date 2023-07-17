АвтоВАЗ возобновил производство Lada Granta с ABS

АвтоВАЗ возобновил производство Lada Granta с антиблокировочной системой (ABS), сообщает пресс-служба автозавода.

ABS будет устанавливаться на все версии Lada Granta, начиная с комплектации Classic. Цена на автомобили с антиблокировочной системой начинается от 772 500 рублей, что на 80 тысяч дороже Granta без этой системы.

Lada Granta предлагается с двумя 1,6-литровыми силовыми агрегатами на выбор. В самых дешевых комплектациях доступен восьмиклапанный вариант мощностью 90 лошадиных сил. Более дорогие версии оснащаются 16-клапанной версией ДВС мощностью 106 лошадиных сил.

Антиблокировочная система тормозов позволяет сохранить управляемость при экстренном торможении, не допуская полной блокировки колес и неконтролируемого скольжения. Выпуск авто без ABS был налажен весной прошлого года на фоне ухода иностранных поставщиков.