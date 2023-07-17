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Россия «заморозила» зерновую сделку

Источник:
«Коммерсантъ»
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Россия приостановила действие зерновой сделки и ждет выполнения своих условий, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. Выполнят наши условия — вернемся», — сказал официальный представитель Кремля, комментируя истечение сроков сделки.

Зерновая сделка — соглашение между Украиной, Россией, Турцией и ООН о вывозе зерна из черноморских портов, подписанное 22 июля 2022 года. Вторая часть соглашения — меморандум между Россией и ООН о снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции.

Срок действия соглашения истекает 17 июля. 13 июля президент Владимир Путин заявил, что Россия может приостановить участие в зерновой сделке, если поставленные ею условия так и не будут выполнены.

За время действия зерновой сделки не было отправлено ни одного судна с российскими удобрениями, что предусматривалось в подписанном меморандуме.

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Политика #Мир #Россия
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