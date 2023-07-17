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Кэмерона попросили снять сериал о трагедии батискафа «Титан»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © oceangateexpeditions.com

Режиссер Джеймс Кэмерон может экранизировать трагедию батискафа «Титан», который отправился исследовать обломки «Титаника».

По информации издания The Sun, переговоры с Кэмероном о съемках сериала уже ведутся.

«Катастрофа "Титана" может лечь в основу большого сериала на одном из самых популярных стримингов в мире, и Джеймса хотят видеть режиссером. Это близкий его сердцу проект. Он с таким состраданием рассказал историю "Титаника", что кажется естественным сделать и этот шаг», — сообщает издание со ссылкой на источник.

Батискаф «Титан» , совершавший погружение к «Титанику», перестал выходить на связь 18 июня. Через четыре дня были обнаружены обломки подлодки. По предварительным данным, батискаф пострадал от «катастрофической имплозии»: его корпус не выдержал давления и был сжат толщей воды на большой глубине. Все члены экипажа считаются погибшими.

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