Кэмерона попросили снять сериал о трагедии батискафа «Титан»

Режиссер Джеймс Кэмерон может экранизировать трагедию батискафа «Титан», который отправился исследовать обломки «Титаника».

По информации издания The Sun, переговоры с Кэмероном о съемках сериала уже ведутся.

«Катастрофа "Титана" может лечь в основу большого сериала на одном из самых популярных стримингов в мире, и Джеймса хотят видеть режиссером. Это близкий его сердцу проект. Он с таким состраданием рассказал историю "Титаника", что кажется естественным сделать и этот шаг», — сообщает издание со ссылкой на источник.

Батискаф «Титан» , совершавший погружение к «Титанику», перестал выходить на связь 18 июня. Через четыре дня были обнаружены обломки подлодки. По предварительным данным, батискаф пострадал от «катастрофической имплозии»: его корпус не выдержал давления и был сжат толщей воды на большой глубине. Все члены экипажа считаются погибшими.