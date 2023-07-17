Астероид Апофис может уничтожить российский регион

Падение астероида Апофис способно уничтожить целый российский регион, сообщил старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов.

«Очень серьезные (будут последствия), но к глобальной катастрофе это не приведет. Для того, чтобы случилась глобальная катастрофа, нужно тело от полутора километров в поперечнике. Но 300-метровые тела гарантированно долетают до поверхности Земли», — сказал РИА Новости Железнов.

Астроном сравнил размеры Апофиса с челябинским болидом и пояснил, что Апофис превышает его размеры примерно в десять раз. Таким образом, гипотетическое столкновение Апофиса с Землей могло бы вызвать взрыв, тысячу раз мощнее взрыва челябинского болида, который не достиг поверхности Земли, и оцениваться в десятки мегатонн.

Собеседник агентства отметил, что мощность такого взрыва была бы достаточной для стирания какого-либо штата или области.

При этом, если Апофис упадет в океан, «поднимется гигантское цунами, которое несколько раз обернется вокруг Земли», считает он.

Согласно последним расчетам, астероид Апофис, открытый в 2004 году, должен 13 апреля 2029 года пролететь на расстоянии 32 тысяч километров от Земли. Примерно на таком отдалении от ее поверхности летают геостационарные спутники.