Опубликованы первые видео разрушений на Крымском мосту

Телеграм-каналы опубликовали первые видео повреждений Крымского моста после ночного чрезвычайного происшествия.

На кадрах снятых пассажирами проезжающего поезда видно, что один пролет моста повис над морем. Повреждений мостовых опор не видно.

На другом видео заметны следы взрыва, вероятно, произошедшего снизу, со стороны моря.

В понедельник утром, 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП. Он призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через мост, выбрать альтернативный маршрут через новые регионы.

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате инцидента погибли два жителя региона — семейная пара. Их несовершеннолетняя дочь пострадала.