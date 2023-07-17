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ЧП на Крымском мосту
Актуальная тема
ЧП на Крымском мосту
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Глава парламента Крыма обвинил Киев в атаке на мост

Источник:
Sibnet.ru
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Глава парламента Крыма Владимир Константинов обвинил Киев в атаке на Крымский мост, при этом он добавил, что били специально по гражданскому объекту.

«Сегодня ночью террористический режим Киева совершил новое преступление — атаковал Крымский мост», — заявил глава парламента республики Владимир Константинов.

Он добавил, что украинская сторона знала, что автомобильная часть перехода — исключительно гражданский объект.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о чрезвычайном происшествии на Крымском мосту, произошедшем в понедельник рано утром в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Движение по мосту приостановлено. По данным ряда телеграм-каналов, очевидцы слушали звук взрыва со стороны моста. Супружеская пара погибли в машине на мосту, их дочь в больнице.


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syris

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ball-n-wall

У американцев рожа в пуху конкретно. Вспомните как они бомбили Вьетнам, там всё использовали без оглядки...

Очаков

Ведущий диванный военспец всея Сибнета?

Dicky

Сегодня что,в дурдоме двери забыли закрыть.Дурачки разбежались и давай дурь строчить