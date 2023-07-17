Глава парламента Крыма обвинил Киев в атаке на мост

Глава парламента Крыма Владимир Константинов обвинил Киев в атаке на Крымский мост, при этом он добавил, что били специально по гражданскому объекту.

«Сегодня ночью террористический режим Киева совершил новое преступление — атаковал Крымский мост», — заявил глава парламента республики Владимир Константинов.

Он добавил, что украинская сторона знала, что автомобильная часть перехода — исключительно гражданский объект.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о чрезвычайном происшествии на Крымском мосту, произошедшем в понедельник рано утром в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Движение по мосту приостановлено. По данным ряда телеграм-каналов, очевидцы слушали звук взрыва со стороны моста. Супружеская пара погибли в машине на мосту, их дочь в больнице.