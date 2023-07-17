Глава парламента Крыма обвинил Киев в атаке на мост

Глава парламента Крыма Владимир Константинов обвинил Киев в атаке на Крымский мост,
при этом он добавил, что били специально по гражданскому объекту.
«Сегодня ночью террористический режим Киева совершил новое
преступление — атаковал Крымский мост», — заявил глава парламента республики
Владимир Константинов.
Он добавил, что украинская сторона знала, что автомобильная
часть перехода — исключительно гражданский объект.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о чрезвычайном
происшествии на Крымском мосту, произошедшем в понедельник рано утром в районе 145-й
опоры со стороны Краснодарского края. Движение по мосту приостановлено. По
данным ряда телеграм-каналов, очевидцы слушали звук взрыва со стороны моста.
Супружеская пара погибли в машине на мосту, их дочь в больнице.