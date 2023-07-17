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ЧП на Крымском мосту
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ЧП на Крымском мосту
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Появились фото с места ЧП на Крымском мосту

Источник:
Sibnet.ru
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Появились первые фото поврежденного Крымского моста после ЧП, власти официально не называли, что именно произошло.

Снимки с места происшествия на Крымском мосту опубликовал телеграм-канал Baza. На них виден масштаб повреждения. 

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о чрезвычайном происшествии на Крымском мосту, произошедшем в понедельник рано утром в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Движение по мосту приостановлено.

По данным ряда телеграм-каналов, очевидцы слушали звук взрыва со стороны моста. Супружеская пара погибла в машине на мосту, их дочь в больнице.

Минтранс России сообщил, что со стороны Республики Крым имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста. Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. Обследование состояния моста продолжается.

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