Появились фото с места ЧП на Крымском мосту

Появились первые фото поврежденного Крымского моста после ЧП, власти официально не называли, что именно произошло.

Снимки с места происшествия на Крымском мосту опубликовал телеграм-канал Baza. На них виден масштаб повреждения.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о чрезвычайном происшествии на Крымском мосту, произошедшем в понедельник рано утром в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Движение по мосту приостановлено.

По данным ряда телеграм-каналов, очевидцы слушали звук взрыва со стороны моста. Супружеская пара погибла в машине на мосту, их дочь в больнице.

Минтранс России сообщил, что со стороны Республики Крым имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста. Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. Обследование состояния моста продолжается.