Стало известно о погибших на Крымском мосту

Родители погибли во время ЧП на Крымском мосту, их дочь попала в больницу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Мы все увидели с вами на видео в интернете пострадавший легковой автомобиль с белгородскими номерами. Какая информация есть на сегодняшний момент: пострадала девочка, ранения средней тяжести, находится уже под присмотром врачей», — сказала в телеграм-канале Гладков.

По его словам, ее родители погибли, папа и мама. Губернатор поручил властям связаться с родными девочки, чтобы оказывать всю необходимую помощь. По его словам, детей, которых отправляли в крымские лагеря из Белгородской области, уже разместили, никто из них не находится в пути.

Аксенов заявил о чрезвычайном происшествии на Крымском мосту, произошедшем в понедельник рано утром в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Движение по мосту приостановлено. По данным ряда телеграм-каналов, очевидцы слушали звук взрыва со стороны моста.

Минтранс России сообщил, что со стороны Республики Крым имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста. Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. Обследование состояния моста продолжается.