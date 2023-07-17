Аксенов рассказал о движении после ЧП на Крымском мосту

Движение по железной дороге возобновится и движение поездов будет нагоняться после ЧП на Крымском мосту, а движение по автодороге и паромное сообщение пока приостановлены, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Движение железнодорожного транспорта будет возобновлено до 9.00. Расписание поездов будет нагоняться. Данные по работе паромного сообщения будут уточнены также до 9.00», — сказал Аксенов в своем телеграм-канале.

#Транспорт и дороги Крымский мост. СПРАВКА

По его словам, на месте работают правоохранительные органы, позже они официально сообщат о происшествии.

Минтранс России сообщил, что со стороны Республики Крым имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста. Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. Обследование состояния моста продолжается.

Аксенов заявил о чрезвычайном происшествии на Крымском мосту, произошедшем в понедельник рано утром в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Движение по мосту приостановлено. По данным ряда телеграм-каналов, очевидцы слушали звук взрыва со стороны моста.