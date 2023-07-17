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ЧП на Крымском мосту
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ЧП на Крымском мосту
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Аксенов предложил туристам объезжать Крымский мост по новым регионам

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Крыма Сергей Аксенов призвал жителей и гостей полуострова после ЧП на Крымском мосту выбрать маршрут сухопутный маршрут.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, прошу жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы», — написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Эту информацию подтвердили в Минтрансе России. «Водителям доступно движение по наземному автодорожному маршруту по новым регионам РФ в связи с закрытием движения на Крымском мосту», — сообщила пресс-служба ведомства.

Работа паромной переправы между Крымом и Кубанью остановлена, сообщили власти Темрюкского района Краснодарского края.

Советник главы полуострова Олег Крючков пообещал, что крымские власти окажут всю необходимую помощь туристам в связи с приостановкой движения транспорта по Крымскому мосту.

В Министерстве курортов Крыма развернули координационный штаб после ЧП. Работает горячая линия ведомства — 8 (800) 511 80 18.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о чрезвычайном происшествии на Крымском мосту, произошедшем в понедельник рано утром в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Движение по мосту приостановлено.

По данным ряда телеграм-каналов, очевидцы слушали звук взрыва со стороны моста.

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syris

А еще обязательно с собой тащить шевроны и нац.литературу,вот прямо без этого не обойтись

ball-n-wall

У американцев рожа в пуху конкретно. Вспомните как они бомбили Вьетнам, там всё использовали без оглядки...

Очаков

Ведущий диванный военспец всея Сибнета?

Dicky

Сегодня что,в дурдоме двери забыли закрыть.Дурачки разбежались и давай дурь строчить