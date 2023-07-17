Глава Крыма Сергей Аксенов призвал жителей и гостей полуострова после ЧП на Крымском мосту выбрать маршрут сухопутный маршрут.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, прошу жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы», — написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Эту информацию подтвердили в Минтрансе России. «Водителям доступно движение по наземному автодорожному маршруту по новым регионам РФ в связи с закрытием движения на Крымском мосту», — сообщила пресс-служба ведомства.

Работа паромной переправы между Крымом и Кубанью остановлена, сообщили власти Темрюкского района Краснодарского края.

Советник главы полуострова Олег Крючков пообещал, что крымские власти окажут всю необходимую помощь туристам в связи с приостановкой движения транспорта по Крымскому мосту.

В Министерстве курортов Крыма развернули координационный штаб после ЧП. Работает горячая линия ведомства — 8 (800) 511 80 18.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о чрезвычайном происшествии на Крымском мосту, произошедшем в понедельник рано утром в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Движение по мосту приостановлено.

По данным ряда телеграм-каналов, очевидцы слушали звук взрыва со стороны моста.