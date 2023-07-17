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Лимит бесплатных переводов себе повысят до 30 млн рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Система быстрых платежей
Фото: © Sibnet.ru

Россияне смогут отправлять переводы самому себе в другие банки без комиссий на сумму до 30 миллионов рублей в месяц, это одна из основных поправок в документ, который меняет закон о банках и банковской деятельности.

Планы увеличить лимит подтвердили в Госдуме, документ есть у «Известий». В профильном комитете Госдумы его планируют рассмотреть 17 июля.

Пока клиенты могут перечислять до 100 тысяч рублей в месяц без комиссий через систему быстрых платежей (СБП). При операциях выше этой суммы придется отдать не более 0,5% от перевода (максимум 1,5 тысячи рублей).

Нововведение позволит гражданам свободно распоряжаться своими деньгами, повысит финансовую доступность и будет способствовать развитию конкуренции.

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