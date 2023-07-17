Маму Серкана в адаптации «Постучись в мою дверь» сыграет Волкова

Мать главного героя Айдан Болат в российской версии сериала «Постучись в мою дверь» сыграет актриса Екатерина Волкова, которая родилась в Томске, сообщает пресс-служба ТНТ.

Актриса воплотит на экране образ матери главного героя – женщины с трагической судьбой, которая потеряла старшего сына, после чего начала бояться выходить из дома.

«Главный герой – ее единственный сын, который остался жив, для нее он просто обожаемый, она его боготворит и только с ним она настоящая, честная и открытая. А ее вторая ипостась – немножко актерская: она эксцентрична и любит работать на публику, из-за чего зачастую выглядит немножко комично», – сказала Екатерина Волкова.

Александра Тулинова, Юлия Серина и Екатерина Шумакова сыграют подруг главной героини, Максим Белбородов исполнит роль антагониста, а Влад Соколовский – друга главного героя. Также к проекту присоединилась Анна Невская, которая сыграет тетю главной героини. Кто воплотит на экране российские версии Серкана Болата и Эды, авторы проекта пока официально не сообщают.