Утреннее шоу появится на канале ТНТ

Телеканал ТНТ запустит утреннее шоу, где корреспонденты будут выходить в прямые эфиры из разных городов России.

Утреннее шоу будет выходить семь дней в неделю с 7.00 до 9.00. Каждое утро зрителей будут встречать ведущие, звезды канала расскажут о своем утре. Также региональные корреспонденты в прямом эфире будут делиться тем, что происходит в их городе или регионе.

«Это будет большое развлекательное шоу с большим количеством рубрик, красивыми молодыми ведущими и корреспондентами по всей нашей необъятной стране и возможностью дотянуться до каждого зрителя во всех регионах», — цитирует пресс-служба ТНТ директора канала Тину Канделаки.

Утреннее шоу начнут показывать на ТНТ с нового сезона, точная даты премьеры пока не сообщается.