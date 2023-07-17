Трамп готов помирить Россию и Украину за 24 часа

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах в 2024 году добьется мирного соглашения между Россией и Украиной за 24 часа.

«Я свяжусь с (президентом РФ Владимиром) Путиным для того, чтобы заключить соглашение с (президентом Украины Владимиром) Зеленским. Это произойдет очень быстро. Я бы сказал Зеленскому: "Довольно, тебе нужно заключить сделку"», — сказал Трамп в опубликованном в воскресенье интервью телеканалу Fox News.

«Я скажу Путину: "Если вы не заключите соглашение, мы дадим им очень многое, больше, чем у них когда-либо было, если придется". Я заключу сделку за один день», — сказал он в ответ на вопрос, как добьется согласия РФ на заключение мирного соглашения.

Трамп ранее неоднократно заявлял, что добьется мира на Украине за 24 часа, но не раскрывал детали, как намерен сделать это. При этом он не исключал, что Киеву придется пойти на территориальные уступки.