ЧП произошло на Крымском мосту

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о чрезвычайном происшествии на Крымском мосту, произошедшем в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

«На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы», — написал Аксенов в своем телеграм-канале.

По его словам, он созвонился с министром транспорта России Виталием Савельевым. На место происшествия выехал заместитель председателя Совета министров Крыма Игорь Михайличенко. Аксенов попросил жителей республики сохранять спокойствие.

По данным телеграм-канала Baza, один из пролетов Крымского моста обрушился. Как минимум двое погибли, еще один человек пострадал. Эта информация официально не подтверждена.

Как сообщил телеграм-канал Shot, причиной ЧП могла стать атака ВСУ, предпринятая в начале четвертого утра по мск. Очевидцы в это время слышали взрыв со стороны моста.

Рано утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик. Обрушились два пролета автомобильной части моста, загорелся поезд. Россия обвинила во взрыве украинские спецслужбы.