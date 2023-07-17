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ЧП на Крымском мосту
Актуальная тема
ЧП на Крымском мосту
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

ЧП произошло на Крымском мосту

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о чрезвычайном происшествии на Крымском мосту, произошедшем в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

«На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы», — написал Аксенов в своем телеграм-канале.

По его словам, он созвонился с министром транспорта России Виталием Савельевым. На место происшествия выехал заместитель председателя Совета министров Крыма Игорь Михайличенко. Аксенов попросил жителей республики сохранять спокойствие.

По данным телеграм-канала Baza, один из пролетов Крымского моста обрушился. Как минимум двое погибли, еще один человек пострадал. Эта информация официально не подтверждена. 

Как сообщил телеграм-канал Shot, причиной ЧП могла стать атака ВСУ, предпринятая в начале четвертого утра по мск. Очевидцы в это время слышали взрыв со стороны моста.

Рано утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик. Обрушились два пролета автомобильной части моста, загорелся поезд. Россия обвинила во взрыве украинские спецслужбы.

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