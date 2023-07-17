Несколько сотен инструкторов из частной военной компании «Вагнер» приехало в столицу Центральноафриканской Республики (ЦАР) – город Банги.

«В Банги прибыл очередной борт с инструкторами для работы в Центральноафриканской Республике. Плановая ротация продолжается. Несколько сотен опытнейших профессионалов из ЧВК ''Вагнер'' присоединяются к команде, работающей в ЦАР»,— говорится в заявлении «Содружества офицеров за международную безопасность» (СОМБ) в телеграм-канале.

Инструкторы ЧВК предоставляют помощь вооруженным силам ЦАР и правоохранительным органам республики в преддверии референдума, запланированного на 30 июля. На данном референдуме будет решаться вопрос об увеличении числа президентских сроков с двух до трех.

В начале июля Reuters сообщал о выводе сотен бойцов «Вагнер» из ЦАР. Пресс-секретарь президента ЦАР заявил, что вывод наемников осуществляется в рамках ротации персонала.

Власти ЦАР заявили, что в случае ухода «Вагнера» будут рассмотреть возможность привлечения другой российской группы для обеспечения безопасности. Министерство иностранных дел России отметило, что контракты с ЧВК были заключены непосредственно со странами Африки, и решение об их будущем должно быть принято руководством этих государств.