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Хакеры доработали ChatGPT для фишинговых атак

Источник:
Sibnet.ru
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робот работает на ноутбуке
Фото: © Sibnet.ru

Хакеры совместили ChatGPT с генеративной моделью прошлого поколения. Это позволило нейросети проявлять хитрость при фишинговых переписках и поддерживать больше символов, чтобы маскировать спам-рассылки. 

Компания SlashNext опубликовала результаты исследования, рассказывающего, что злоумышленники все чаще применяют технологии генеративного искусственного интеллекта для организации фишинговых атак и распространения вредоносного программного обеспечения.

Исследование показывает, что активно используется модель ChatGPT OpenAI и специальный инструмент WormGPT. Он работает на основе языковой модели GPTJ, разработанной в 2021 году, обладает неограниченной поддержкой символов, сохраняет память чата и может форматировать код. 

WormGPT проявляет «стратегическую хитрость» и способен создавать сложные фишинговые атаки. Нейросеть обучалась на наборах данных, связанных с вредоносной деятельностью, но подробности этих данных не разглашаются.

Одним из экспериментов исследователей было поручено WormGPT сгенерировать электронное письмо, чтобы обмануть менеджера по работе с клиентами и убедить его оплатить мошеннический счет. Созданный текст оказался убедительным и мог обмануть даже опытных пользователей.

ChatGPT, в свою очередь, используется злоумышленниками для автоматизации создания выглядящих естественным образом электронных писем, которые могут быть персонализированы и приспособлены к конкретной жертве. 

В киберпреступных сообществах также обсуждаются «джейлбрейки» для интерфейса ChatGPT. Эти специальные инструкции предназначены для манипулирования нейросетью, с целью получения конфиденциальной информации, создания неприемлемого контента или даже выполнения вредоносного кода.

Представители SlashNext отмечают, что использование нейросетей снижает барьеры входа для злоумышленников и делает их атаки более точными и эффективными. Если первая попытка не приводит к успеху, они могут попробовать снова, изменяя контент атаки.

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Исследователи призвали компании разрабатывать программы обучения и информирования для своих сотрудников, чтобы противодействовать атакам, усиленным с использованием искусственного интеллекта. Важно распространять информацию о природе угроз, способах применения ИИ и тактиках, используемых злоумышленниками.

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syris

А еще обязательно с собой тащить шевроны и нац.литературу,вот прямо без этого не обойтись

ball-n-wall

У американцев рожа в пуху конкретно. Вспомните как они бомбили Вьетнам, там всё использовали без оглядки...

osd

ну калаш и 3 магазина -- Операция против крутая ! за 100 бачей их бы гопник во дворе грохнул из ПМ !!

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