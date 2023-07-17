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Российский «Кентавр» проиграл «Миссии» в прокате

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1»

Фильм «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1» не вышел в России и Белоруссии, но в странах СНГ сумел собрать большую кассу, чем российская новинка «Кентавр».

По итогам уикенда 13-16 июля, новая «Миссия: невыполнима» собрала в странах СНГ 42,8 миллиона рублей, возглавив кинопрокат. А российский фильм «Кентавр» с Юрой Быковым сумел занять только третью строчку рейтинга с кассой 37 миллионов.

При этом «Кентавр» стал лучшим среди новинок, вышедших в кинотеатрах России 16 июля. На втором месте среди новинок китайский боевик с Джеки Чаном «Круче некуда», собравший 32,4 миллиона рублей.

Продолжает находиться в топе лидеров проката космическая драма «Вызов», которая за 13 уикенд в прокате добавила в кассу чуть больше 13 миллионов рублей.

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Культгид #Кинематограф
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Топ комментариев

syris

А еще обязательно с собой тащить шевроны и нац.литературу,вот прямо без этого не обойтись

ball-n-wall

У американцев рожа в пуху конкретно. Вспомните как они бомбили Вьетнам, там всё использовали без оглядки...

osd

ну калаш и 3 магазина -- Операция против крутая ! за 100 бачей их бы гопник во дворе грохнул из ПМ !!

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