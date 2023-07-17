Российский «Кентавр» проиграл «Миссии» в прокате

Фильм «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1» не вышел в России и Белоруссии, но в странах СНГ сумел собрать большую кассу, чем российская новинка «Кентавр».

По итогам уикенда 13-16 июля, новая «Миссия: невыполнима» собрала в странах СНГ 42,8 миллиона рублей, возглавив кинопрокат. А российский фильм «Кентавр» с Юрой Быковым сумел занять только третью строчку рейтинга с кассой 37 миллионов.

При этом «Кентавр» стал лучшим среди новинок, вышедших в кинотеатрах России 16 июля. На втором месте среди новинок китайский боевик с Джеки Чаном «Круче некуда», собравший 32,4 миллиона рублей.

Продолжает находиться в топе лидеров проката космическая драма «Вызов», которая за 13 уикенд в прокате добавила в кассу чуть больше 13 миллионов рублей.