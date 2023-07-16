Путин ввел временное управление в «Балтике» и «дочке» Danone

Иностранные доли АО «Данон Россия» и ООО «Балтика» перешли во временное управление Росимущества, следует из указа президента Владимира Путина на официальном интернет-портале правовой информации.

«Балтика» 23 июня сообщила, что датская пивоваренная компания Carlsberg Group завершила процесс поиска инвестора для своего бизнеса в России.

Danone в октябре 2022 года объявила о намерении передать операционный контроль над бизнесом свежих молочных продуктов и продуктов на растительной основе в России.

В апреле Путин передал под временное управление Росимущества два энергетических актива — немецкой госкомпании Uniper и финской госкомпании Fortum.

В Кремле тогда отметили, что цель передачи под временное управление — формирование «компенсационного фонда» в ответ на незаконную экспроприацию российских активов за рубежом.