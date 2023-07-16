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Путин ввел временное управление в «Балтике» и «дочке» Danone

Источник:
РИА Новости
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Завод Danone в Московской области
Завод Danone в Московской области
Фото: Danone Россия / CC BY 2.5

Иностранные доли АО «Данон Россия» и ООО «Балтика» перешли во временное управление Росимущества, следует из указа президента Владимира Путина на официальном интернет-портале правовой информации.

«Балтика» 23 июня сообщила, что датская пивоваренная компания Carlsberg Group завершила процесс поиска инвестора для своего бизнеса в России.

Danone в октябре 2022 года объявила о намерении передать операционный контроль над бизнесом свежих молочных продуктов и продуктов на растительной основе в России.

В апреле Путин передал под временное управление Росимущества два энергетических актива — немецкой госкомпании Uniper и финской госкомпании Fortum.

В Кремле тогда отметили, что цель передачи под временное управление — формирование «компенсационного фонда» в ответ на незаконную экспроприацию российских активов за рубежом.

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Экономика #Санкции
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