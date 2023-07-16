Минобороны Украины заявило о российском наступлении

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о наступлении российских войск на купянском направлении в Харьковской области.

«Мы в обороне. Идут ожесточенные бои, положения сторон меняются динамично по несколько раз в сутки»,— написала Маляр в своем телеграм-канале. Такая ситуация наблюдается второй день подряд, добавила она.

По ее словам, ВСУ постепенно движутся вперед на бахмутском направлении, а российские войска продолжают наступление на авдеевском и марьинском направлениях.

Украинское контрнаступление на запорожском направлении началось 4 июня. Президент Владимир Путин заявил, что все попытки Киева прорвать российскую оборону «не увенчались успехом».