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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Минобороны Украины заявило о российском наступлении

Источник:
Sibnet.ru
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Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о наступлении российских войск на купянском направлении в Харьковской области.

«Мы в обороне. Идут ожесточенные бои, положения сторон меняются динамично по несколько раз в сутки»,— написала Маляр в своем телеграм-канале. Такая ситуация наблюдается второй день подряд, добавила она.

По ее словам, ВСУ постепенно движутся вперед на бахмутском направлении, а российские войска продолжают наступление на авдеевском и марьинском направлениях.

Украинское контрнаступление на запорожском направлении началось 4 июня. Президент Владимир Путин заявил, что все попытки Киева прорвать российскую оборону «не увенчались успехом».


Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия
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