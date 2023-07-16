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Запад передал Украине $23 млрд на покрытие дыр в бюджете

Источник:
ТАСС
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Запад с начала года предоставил Украине более 23 миллиардов долларов для покрытия дефицита бюджета, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

За шесть месяцев с начала года расходы превысили поступления в бюджет примерно на 13 миллиардов долларов. Приоритетом в расходах остается военный сектор, на втором месте — социальные программы, приводит ТАСС слова Шмыгаля.

Бюджет Украины на 2023 год предусматривает рекордный дефицит в размере 38 миллиардов долларов. Президент страны Владимир Зеленский предложил Западу полностью его покрыть.

Как ранее заявлял бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, страна перестанет существовать как государство без западных денег.

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Экономика #Деньги
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