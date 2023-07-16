Полицейскую уволили за секс в патрульной машине среди бела дня

Офис шерифа округа Комал американского штата Техас уволил свою сотрудницу — сержанта Келли Метц — за секс со своим подчиненным в патрульном автомобиле среди бела дня.

Случайный прохожий обратил внимание на страстные возгласы раздающиеся из патрульного автомобиля, припаркованного рядом с кафе. «Он слышал стоны, похожие на звуки сексуального удовлетворения», — сообщил местный телеканал KSAT.

Метц поначалу категорически отвергла обвинения в сексуальных отношениях с подчиненным. Позже под давлением доказательств она призналась

Сержанта уволили из полиции за нарушение профессионального кодекса, а ее подчиненного перевели на другую работу.