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Полицейскую уволили за секс в патрульной машине среди бела дня

Источник:
Sibnet.ru
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Помощница шерифа из штата Техас сержант Келли Метц
Помощница шерифа из штата Техас сержант Келли Метц
Фото: © кадр из видео

Офис шерифа округа Комал американского штата Техас уволил свою сотрудницу — сержанта Келли Метц — за секс со своим подчиненным в патрульном автомобиле среди бела дня.

Случайный прохожий обратил внимание на страстные возгласы раздающиеся из патрульного автомобиля, припаркованного рядом с кафе. «Он слышал стоны, похожие на звуки сексуального удовлетворения», — сообщил местный телеканал KSAT.

Метц поначалу категорически отвергла обвинения в сексуальных отношениях с подчиненным. Позже под давлением доказательств она призналась

Сержанта уволили из полиции за нарушение профессионального кодекса, а ее подчиненного перевели на другую работу.

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Жизнь #Курьезы
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