Доля китайских брендов в России приблизилась к половине

Доля автомобильных брендов из Китая на российском рынке превысила 40%, сообщили в ассоциации Российских автомобильных дилеров (РОАД).

«В России более двух десятков брендов из Китая. <…> При этом бренды из Поднебесной уже занимают долю в продажах новых автомобилей выше 40%», — цитирует ТАСС представителя РОАД.

С июня в России стартовали официальные продажи автомобилей брендов IXEN, Baic и Jetour. Можно приобрести ввозимые по параллельному импорту машины Byd, Brilliance и Zotye, сказали в ассоциации.

По данным «Автостата», китайский кроссовер Haval Jolion второй месяц подряд в России удерживает лидерство по продажам в сегменте кроссоверов.