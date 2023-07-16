НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Доля китайских брендов в России приблизилась к половине

Источник:
ТАСС
237 1
Среднеразмерный кроссовер бренда Jetour компании Chery
Среднеразмерный кроссовер бренда Jetour компании Chery
Фото: Navigator84 / CC BY-SA 4.0

Доля автомобильных брендов из Китая на российском рынке превысила 40%, сообщили в ассоциации Российских автомобильных дилеров (РОАД).

«В России более двух десятков брендов из Китая. <…> При этом бренды из Поднебесной уже занимают долю в продажах новых автомобилей выше 40%», — цитирует ТАСС представителя РОАД.

С июня в России стартовали официальные продажи автомобилей брендов IXEN, Baic и Jetour. Можно приобрести ввозимые по параллельному импорту машины Byd, Brilliance и Zotye, сказали в ассоциации.

По данным «Автостата», китайский кроссовер Haval Jolion второй месяц подряд в России удерживает лидерство по продажам в сегменте кроссоверов.

Еще по теме
Цена обслуживания автомобилей в России выросла на 21%
Россияне описали идеальный автомобиль
Глава АвтоВАЗа отметил влияние доллара на цены Lada
Названы самые проблемные авто с пробегом
смотреть все
Авто #Авторынок
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Опасное вождение
Самое популярное
ЧВК «Вагнер» провела новую операцию
США оценили потери ВСУ в ходе контрнаступления
Что означает новая синяя разметка на дорогах
Депутат раскрыл местонахождение Суровикина
Обсуждение (1)
Картина дня
Польская разведка рассказала, кому теперь подчиняется «Вагнер»
Spiegel узнал о самом большом страхе бойцов ВСУ
Полицейскую уволили за секс в патрульной машине среди бела дня
Доля китайских брендов в России приблизилась к половине
Мультимедиа
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

syris

А еще обязательно с собой тащить шевроны и нац.литературу,вот прямо без этого не обойтись

GammiPluh

Все еще есть кому воевать у ВСУ, народ еще не понял что с ним делают

osd

ну калаш и 3 магазина -- Операция против крутая ! за 100 бачей их бы гопник во дворе грохнул из ПМ !!

ball-n-wall

У американцев рожа в пуху конкретно. Вспомните как они бомбили Вьетнам, там всё использовали без оглядки...