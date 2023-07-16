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Дайверы нашли изувеченную гигантскую «рыбу судного дня»

Источник:
Sibnet.ru
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Дайверы случайно натолкнулись на гигантскую «рыбу судного дня» (сельдяного короля), которая, по народному поверью, является признаком надвигающихся бедствий.

В соцсетях опубликовали видео, на котором видно, как дайверы у побережья Тайваня приближаются к огромному мерцающему серебристому существу. На кадрах заметно, что на теле рыбы зияют огромные раны.

Эти раны, скорее всего, являются результатом нападения акулы-резака, которая может откусывать из крупных рыб большие куски мяса, приводит New York Post мнение экспертов.


«Рыба судного дня» (сельдяной король) — самая длинная из всех костистых рыб. Она может достигать в длину 16 метров. Появление этой рыбы на поверхности моря местные жители считают предвестником бед.

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Жизнь #Звери
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