Жителям России следует хранить сбережения в золоте и валюте, посоветовал финансовый аналитик кандидат, экономических наук Михаил Беляев.

«Если в прошлом году мы давали рекомендации, что в валюте деньги хранить ни в коем случае нельзя, то в этом году ситуация изменилась коренным образом. Сегодня можно дать прогноз на год, по которому соотношение рубля и доллара останется примерно в тех же самых параметрах, что сейчас», — сказал Беляев «Ленте.ру».

Валюта поможет сохранить накопления и защитить их от инфляции, но этот способ не даст возможности заработать.

По его словам, сбережения можно вложить в золото — обезличенные металлические счета. Вложенные на эти счета деньги пересчитываются на в граммы драгоценного металла. При закрытии счета, граммы оцениваются по текущей цене золота.

Еще один надежный способ — вложения в банк. Но доходность от такого способа будет низкой, пояснил Беляев.