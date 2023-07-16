Главу Минфина США в Китае накормили наркотическими грибами

Американские СМИ узнали, что главу Минфина США Джанет Йеллен в ходе визита в Китай в местном ресторане накормили блюдом с грибами, обладающими галлюциногенным эффектом.

Йеллен сразу прилета пошла в ресторан и сама заказала блюдо с произрастающими в провинции Юньнань грибами Lanmaoa asiatica. «Они считаются ядовитыми, так как могут обладать галлюциногенным эффектом», — сказал CNN профессор Питер Мортимер.

Помощник главы американского Минфина сообщил телеканалу, что Йеллен осталась довольна кухней ресторана.

Грибы Lanmaoa asiatica — распространенный деликатес в провинции Юньнань, считается, что если они приготовлены должным образом, то галлюцинаций, не вызывают.



