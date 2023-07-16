Россия оставляет за собой право использовать кассетные боеприпасы как зеркальную меру на их применение Вооруженными силами Украины (ВСУ), заявил президент России Владимир Путин.

«В России достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов, различного рода. До сих пор мы этого не делали, не применяли, и у нас не было такой необходимости, несмотря на известную нехватку в определенный период времени и у нас тоже боеприпасов, но мы этого не делали», — сказал президент в программе «Москва. Кремль. Путин».

Он подчеркнул, что поставка на Украину кассетных боеприпасов и их использование следует считать преступлением.

«Что касается кассетных боеприпасов, то оценку этим боеприпасам дала сама администрация США устами своих сотрудников некоторое время назад, когда использование кассетных боеприпасов было названо самой администрацией США преступлением», — отметил Путин.