Пропавшие в Красноярске дети найдены полицией

Пропавшие в субботу в Красноярске двое мальчиков семи и 12 лет найдены сотрудниками полиции в Октябрьском районе краевого центра, говорится в сообщении ГУ МВД по Красноярскому краю.

Как выяснилось, мальчики всю ночь гуляли по Октябрьскому району. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Сейчас с ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних, устанавливаются все обстоятельства случившегося, сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ГУ МВД по региону.

Ночью в воскресенье в полицию обратились матери с заявлением о пропаже их детей 2010 и 2013 годов рождения, сказали в полиции.

На их родителей составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних, отметили в полиции.