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Пропавшие в Красноярске дети найдены полицией

Источник:
Sibnet.ru
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Пропавшие в субботу в Красноярске двое мальчиков семи и 12 лет найдены сотрудниками полиции в Октябрьском районе краевого центра, говорится в сообщении ГУ МВД по Красноярскому краю.

Как выяснилось, мальчики всю ночь гуляли по Октябрьскому району. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Сейчас с ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних, устанавливаются все обстоятельства случившегося, сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ГУ МВД по региону.

Ночью в воскресенье в полицию обратились матери с заявлением о пропаже их детей 2010 и 2013 годов рождения, сказали в полиции.

На их родителей составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних, отметили в полиции.

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ЧП #Происшествия #Красноярск
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syris

А еще обязательно с собой тащить шевроны и нац.литературу,вот прямо без этого не обойтись

GammiPluh

Все еще есть кому воевать у ВСУ, народ еще не понял что с ним делают

MuCbE

Так этим "хрен пойми кому" доверия больше чем NY Times или Bloomberg. Ты же Соловьеву на слово не поверишь?...

osd

ну калаш и 3 магазина -- Операция против крутая ! за 100 бачей их бы гопник во дворе грохнул из ПМ !!