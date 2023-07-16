Российская красавица Дудакова выиграла дебютный поединок в UFC

Россиянка Виктория Дудакова победила бразильянку Истелу Нуньес в дебютном поединке под эгидой UFC в Лас-Вегасе.

Схватка завершилась в первом раунде техническим нокаутом. Россиянка провела проход в ноги, бразильянка неудачно упала и получила серьезный перелом руки.

«Я хотела драться, конечно. Не очень получилось, но кто же знал, что я ломаю руки соперницам, не желая того?» — приводит «Матч» комментарий Дудаковой.

На счету 24-летней россиянки семь побед в семи профессиональных поединках. У 30-летней Нуньес шесть побед и пять поражений.