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Российская красавица Дудакова выиграла дебютный поединок в UFC

Источник:
Sibnet.ru
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Россиянка Виктория Дудакова победила бразильянку Истелу Нуньес в дебютном поединке под эгидой UFC в Лас-Вегасе.

Схватка завершилась в первом раунде техническим нокаутом. Россиянка провела проход в ноги, бразильянка неудачно упала и получила серьезный перелом руки.

«Я хотела драться, конечно. Не очень получилось, но кто же знал, что я ломаю руки соперницам, не желая того?» — приводит «Матч» комментарий Дудаковой.

На счету 24-летней россиянки семь побед в семи профессиональных поединках. У 30-летней Нуньес шесть побед и пять поражений.

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