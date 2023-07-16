Президент России Владимир Путин имеет в рукаве фатальный козырь для Запада, сработающий зимой 2024 года, уверен бывший советник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джеймс Рикардс.

«Козырем в рукаве для Путина станет предстоящая зима 2024 года. Прошлая зима в Европе была необычайно мягкой, и ЕС с трудом справился с поставками энергоносителей», — цитирует РИА Новости Рикардса.

По его словам, в следующем году погода может быть не такой благоприятной. «Россия может быть более безжалостной, когда дело дойдет до фактического прекращения поставок природного газа», — отметил он. Это приведет к росту цен на топливо и рецессии на Западе, добавил эксперт.

Украинские эксперты предсказали энергетический коллапс Украине зимой 2024 года. Три четверти тепловой генерации в стране разрушено или повреждено.