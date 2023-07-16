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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украинские беспилотники массово атаковали Севастополь

Источник:
Sibnet.ru
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Силы противовоздушной обороны, флот и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили массированную атаку на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Атака была отражена в районе мыса Херсонес, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы. «Над морем сбили один БПЛА и пять подавили силами РЭБ. Также были уничтожены два надводных беспилотника на внешнем рейде», — написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Позже губернатор сообщил о девятом сбитом в районе мыса Манганари вражеском беспилотнике.

По словам Развожаева, атака была массированной и продолжительной, но никакие объекты в городе или в акватории не пострадали. «Сейчас в городе тихо и все спокойно. Продолжается контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове», — отметил губернатор.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Оружие
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syris

А еще обязательно с собой тащить шевроны и нац.литературу,вот прямо без этого не обойтись

GammiPluh

Все еще есть кому воевать у ВСУ, народ еще не понял что с ним делают

MuCbE

Так этим "хрен пойми кому" доверия больше чем NY Times или Bloomberg. Ты же Соловьеву на слово не поверишь?...

GammiPluh

потому что Байден болен, у него слабоумие