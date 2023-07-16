Украинские беспилотники массово атаковали Севастополь

Силы противовоздушной обороны, флот и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили массированную атаку на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Атака была отражена в районе мыса Херсонес, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы. «Над морем сбили один БПЛА и пять подавили силами РЭБ. Также были уничтожены два надводных беспилотника на внешнем рейде», — написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Позже губернатор сообщил о девятом сбитом в районе мыса Манганари вражеском беспилотнике.

По словам Развожаева, атака была массированной и продолжительной, но никакие объекты в городе или в акватории не пострадали. «Сейчас в городе тихо и все спокойно. Продолжается контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове», — отметил губернатор.