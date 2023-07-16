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Двое детей в Красноярске ушли гулять и пропали

Источник:
Sibnet.ru
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Полицейский патруль
Фото: © пресс-служба Росгвардии

Дети семи и 12 лет пропали вечером в субботу, 15 июля в Красноярске, сообщила пресс-служба ГУВД МВД по Красноярскому краю

Ночью в воскресенье, 16 июля в полицию обратились матери с заявлением о пропаже их детей 2010 и 2013 годов рождения, сказали в полиции.

«Накануне вечером мальчики ушли вместе гулять. Когда они не пришли домой, родители сначала попытались найти их самостоятельно»,— говорится в сообщении.

Оба мальчика худощавого телосложения. Рост примерно 130 сантиметров. Младший одет в серую футболку с рисунком, синие штаны, черные сандали, старший — в темно-синюю футболку, черные шорты и черные сланцы.

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ЧП #Происшествия #Красноярск
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syris

А еще обязательно с собой тащить шевроны и нац.литературу,вот прямо без этого не обойтись

GammiPluh

Все еще есть кому воевать у ВСУ, народ еще не понял что с ним делают

MuCbE

Так этим "хрен пойми кому" доверия больше чем NY Times или Bloomberg. Ты же Соловьеву на слово не поверишь?...

GammiPluh

потому что Байден болен, у него слабоумие