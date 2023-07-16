Дети семи и 12 лет пропали вечером в субботу, 15 июля в Красноярске, сообщила пресс-служба ГУВД МВД по Красноярскому краю

Ночью в воскресенье, 16 июля в полицию обратились матери с заявлением о пропаже их детей 2010 и 2013 годов рождения, сказали в полиции.

«Накануне вечером мальчики ушли вместе гулять. Когда они не пришли домой, родители сначала попытались найти их самостоятельно»,— говорится в сообщении.

Оба мальчика худощавого телосложения. Рост примерно 130 сантиметров. Младший одет в серую футболку с рисунком, синие штаны, черные сандали, старший — в темно-синюю футболку, черные шорты и черные сланцы.