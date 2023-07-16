Стартовало строительство термоядерного ракетного двигателя

Началось строительство самого большого в истории ракетного двигателя на основе термоядерного синтеза, работы ведет британская компания Pulsar Fusion.

концепт термоядерного ракетного двигателя Фото : © Pulsar Fusion

К 2027 году планируется завершить сборку камеры сгорания длиной около 8 метров. Главная сложность такого двигателя — безопасность системы, так как внутри будет находиться невероятно горячая плазма.

Стенки двигателя от разрушения планируется защитить с помощью электромагнитного поля. Сейчас ученые работают над тем, чтобы удерживать сверхгорячую плазму в поле необходимое время.

Для этого используется машинное обучение — оно может помочь спрогнозировать поведение плазмы. В случае успеха плазму разогреют до температуры в несколько сотен миллионов градусов.

Согласно расчетам, энергия такого двигателя может разогнать ракету до скорости более 800 тысяч километров в час, что значительно ускорит путешествия к другим планетам Солнечной системы.