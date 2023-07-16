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#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Стартовало строительство термоядерного ракетного двигателя

Источник:
Sibnet.ru
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Началось строительство самого большого в истории ракетного двигателя на основе термоядерного синтеза, работы ведет британская компания Pulsar Fusion.

концепт термоядерного ракетного двигателя
концепт термоядерного ракетного двигателя
Фото: © Pulsar Fusion

К 2027 году планируется завершить сборку камеры сгорания длиной около 8 метров. Главная сложность такого двигателя — безопасность системы, так как внутри будет находиться невероятно горячая плазма.

Стенки двигателя от разрушения планируется защитить с помощью электромагнитного поля. Сейчас ученые работают над тем, чтобы удерживать сверхгорячую плазму в поле необходимое время.

Для этого используется машинное обучение — оно может помочь спрогнозировать поведение плазмы. В случае успеха плазму разогреют до температуры в несколько сотен миллионов градусов.

Согласно расчетам, энергия такого двигателя может разогнать ракету до скорости более 800 тысяч километров в час, что значительно ускорит путешествия к другим планетам Солнечной системы.

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