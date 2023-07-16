Футбольный «Зенит» победил ЦСКА в Казани в матче за Суперкубок России, установив рекорд России по выигранным трофеям. Теперь у команды из Санкт-Петербурга их 22.

Основное время матча завершилось нулевой ничьей, в серии пенальти петербуржцы оказались сильнее — 5:4. Решающий гол с точки забил 19-летний защитник Роберт Ренан.

Главным героем матча стал голкипер «Зенита» Михаил Кержаков, который в серии пенальти поймал мяч после удара Милана Гайича в левый от вратаря угол, а следом парировал удар Никиты Ермакова в противоположную сторону.

«Зенит» завоевал Суперкубок России четвертый раз подряд, а также в рекордный 8-й раз в истории. До этого питерская команда делила первое место как раз с ЦСКА.