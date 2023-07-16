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«Зенит» завоевал Суперкубок России

Источник:
Sibnet.ru
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Футбольный «Зенит» победил ЦСКА в Казани в матче за Суперкубок России, установив рекорд России по выигранным трофеям. Теперь у команды из Санкт-Петербурга их 22.

Основное время матча завершилось нулевой ничьей, в серии пенальти петербуржцы оказались сильнее — 5:4. Решающий гол с точки забил 19-летний защитник Роберт Ренан.

Главным героем матча стал голкипер «Зенита» Михаил Кержаков, который в серии пенальти поймал мяч после удара Милана Гайича в левый от вратаря угол, а следом парировал удар Никиты Ермакова в противоположную сторону.

«Зенит» завоевал Суперкубок России четвертый раз подряд, а также в рекордный 8-й раз в истории. До этого питерская команда делила первое место как раз с ЦСКА.

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GammiPluh

Все еще есть кому воевать у ВСУ, народ еще не понял что с ним делают

Grossmeister38rus

не забывайтеПутин: ЧВК «Вагнер» финансировалась государством, 86 млрд рублей было направлено за год

syris

А еще обязательно с собой тащить шевроны и нац.литературу,вот прямо без этого не обойтись

huhro

Можно просто красить крыши всех домов этой краской.