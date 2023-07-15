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Бесплатные телевизоры раздадут американцам

Источник:
Sibnet.ru
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Американский стартап Telly начал раздачу бесплатных телевизоров, которые оснащены вторым экраном для показа рекламы.

бесплатный телевизор Telly
бесплатный телевизор Telly
Фото: © Telly

Основной дисплей телевизоров Telly имеет диагональ 55 дюймов и разрешение 4К. Снизу крепится дополнительный экран для отображения рекламы, пишет The Verge.

При этом на вспомогательный дисплей также можно выводить телепрограмму или спортивные сводки. Телевизор имеет встроенную камеру, чтобы владельцы могли использовать устройства для видеосвязи.

До конца 2023 года Telly планирует разослать американцам минимум 500 тысяч бесплатных телевизоров. Устройства будут монетизированы за счет рекламы на дополнительных экранах.

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GammiPluh

Все еще есть кому воевать у ВСУ, народ еще не понял что с ним делают

Grossmeister38rus

не забывайтеПутин: ЧВК «Вагнер» финансировалась государством, 86 млрд рублей было направлено за год

syris

А еще обязательно с собой тащить шевроны и нац.литературу,вот прямо без этого не обойтись

huhro

Можно просто красить крыши всех домов этой краской.