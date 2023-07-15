Бесплатные телевизоры раздадут американцам

Американский стартап Telly начал раздачу бесплатных телевизоров, которые оснащены вторым экраном для показа рекламы.

бесплатный телевизор Telly Фото: © Telly

Основной дисплей телевизоров Telly имеет диагональ 55 дюймов и разрешение 4К. Снизу крепится дополнительный экран для отображения рекламы, пишет The Verge.

При этом на вспомогательный дисплей также можно выводить телепрограмму или спортивные сводки. Телевизор имеет встроенную камеру, чтобы владельцы могли использовать устройства для видеосвязи.

До конца 2023 года Telly планирует разослать американцам минимум 500 тысяч бесплатных телевизоров. Устройства будут монетизированы за счет рекламы на дополнительных экранах.