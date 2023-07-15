Запад рассекретил потери ВСУ

Боевые части ВСУ с начала контрнаступления потеряли порядка 20% техники и вооружений, такие данные раскрыли представители американской администрации.

При этом в последнее время показатели потерь техники снизились до 10%, это связано с тем, что на многих направлениях ВСУ фактически остановились и не предпринимают попыток продвинуться вперед.

Отмечается, что чиновники США согласились раскрыть лишь процент потерь техники, отказавшись предоставлять даже приблизительные цифры уничтоженных вооружений, пишет газета The New York Times.

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня, на всех направлениях оно оказалось безуспешным. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев ранее сообщил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 13 тысяч человек.