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США назвали города, которые Украина потеряет

Источник:
The Geopolitics In Conflict Show
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Россия в ходе спецоперации освободит города Днепр, Одессу и Харьков, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер.

«Путин нам намекнул. По его словам, как только они защитят российскую территорию, русские отбросят украинские войска на расстояние, равное максимальной дальности действия систем вооружения, предоставляемых НАТО, таких как HIMARS», — сказал эксперт.

Он напомнил, что дальность поставляемых Украине ракет для комплексов HIMARS составляет около 150 километров. Это означает, что Россия освободит Одессу, Харьков и Днепр.

Риттер считает, что после этого западные лидеры вынудят Владимира Зеленского пойти на переговоры с Москвой, чтобы сохранить то, что сейчас находится под властью киевского режима.

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Политика #Мир
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