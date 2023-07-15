Стартовали российские продажи флагманских смартфонов Realme

Продажи новых флагманских смартфонов Realme 11-й серии стартовали в России — линейка включает модели 11 Pro и 11 Pro+. Для первых покупателей новинок предусмотрены подарки и бесплатные подписки.

Флагманы получили восьмиядерные процессоры MediaTek Dimensity 7050 на базе 6-нм техпроцесса с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графическим процессором Mali-G68.

Realme 11 Pro+ может похвастать AMOLED-дисплеем с диагональю 6,7 дюймов и частотой обновления 120 Гц. Дисплей имеет сертификат TUV Rheinland, подтверждающий минимальное количество вредного для глаз синего света.

Оба устройства оснащены аккумулятором 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки. При этом модель Realme 11 Pro+ поддерживает зарядку мощностью 100 Вт, которая позволяет полностью зарядить смартфон за 20 минут.

Модель Realme 11 Pro+ получила камеру разрешением 200 Мп с оптической стабилизацией и первой в мире функцией SuperZoom на базе сенсора Samsung ISOCELL HP3. У Realme 11 Pro разрешение основного модуля составляет 100 Мп.

Дизайнерской особенностью новинок является корпус из экокожи, спроектированный известным дизайнером Маттео Менотто, ранее работавшим с брендом Gucci.

В России Realme 11 Pro будет стоить от 29 999 рублей, а за модель Realme 11 Pro+ придется выложить минимум 35 999 рублей. Первые покупатели получат бесплатную подписку онлайн-кинотеатра «Иви» на три года.