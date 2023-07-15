ФСБ предотвратила убийства Симоньян и Собчак

ФСБ предотвратила подготовку украинскими спецслужбами убийства главного редактора «России сегодня» и RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак.

По версии ФСБ, подготовкой убийств занимались члены неонацистской группировки «Параграф-88», которые делали это по заданию Службы безопасности Украины.

Члены группировки были задержаны в Москве и Рязанской области, они подтвердили подготовку покушений по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство.

У задержанных изъяли автомат Калашникова, 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны и флаги с нацисткой символикой, нацистскую литературу.