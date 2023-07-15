Астрономы увидели рождение «космического монстра»

Космический телескоп Hubble запечатлел создание «космического монстра» — слияние двух скоплений галактик. Объект находится примерно в 8 миллиардах световых лет от Земли в созвездии Гончих Псов.

скопление eMACS J1353.7+4329 Фото: © ESA

Астрономы ESA посчитали скопление галактик под названием eMACS J1353.7+4329 «монстром в процессе становления». Согласно прогнозам ученых, в результате слияния получится единое гигантское скопление.

Скопление галактик на фотографии, сделанной космическим телескопом, представляет собой множество ярких овалов. При этом у каждой галактики светящийся оранжевый ореол вокруг ядра.

Другие галактики на снимке разбросаны вокруг, некоторые из них представляют собой маленькие спирали. Справа на фотографии выделяется яркая звезда с четырьмя длинными шипами

Исследователи считают, что в процессе слияния объект станет невероятно огромной гравитационной линзой, которое значительно исказит пространство-время и позволит астрономам наблюдать за очень далекими объектами Вселенной.