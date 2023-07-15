Вице-президент США призвала сократить человечество

Вице-президент США Камала Харрис призвала уменьшить численность населения ради спасения планеты на конференции, посвященной борьбе с изменением климата

«Когда мы будем вкладывать в чистую энергию и электрический транспорт и уменьшим население, больше наших детей смогут дышать чистым воздухом и пить чистую воду», — сказала Харрис.

При этом после публикации на сайте Белого дома слово «население» (population) было исправлено на «загрязнение» (pollution). Из этого следует вывод, что Харрис оговорилась в ходе выступления.

Летом прошлого года вице-президент выступила с другим странным заявлением — она заявила, что в США ежедневно происходят «случаи беременности женщин», что якобы является для страны «серьезной проблемой».