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Рассекречен новый мирный план по Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Франция и Индия готовят новую мирную инициативу по Украине, это предложение будет отличаться от мирных планов стран Африки, Китая и Бразилии.

Переговоры прошли в рамках визита премьер-министра Индии Нарендры Моди во Францию в 25-ю годовщину установления стратегического партнерства между двумя странами, пишет французское издание Le Monde.

Отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон выразил особую заинтересованность в выработке мирного плана и выходе из дипломатического тупика на Украине на фоне сложностей с контрнаступлением ВСУ.

В конце июня официальные лица G7 встретились с коллегами из Индии, Турции, Бразилии, Южной Африки и Саудовской Аравии. На встрече было отмечено, что условием мирного соглашения по Украине является вывод российских войск.

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Политика #Мир
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