Назван самый высокооплачиваемый спортсмен года

Португальский футболист Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый спортсмен 2023 года, сообщается на сайте организации.

Криштиану Роналду впервые с 2017 года возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes, получив звание рекордсмена Гиннесса за самый высокий годовой доход среди спортсменов.

По данным журнала Forbes, рекордный доход спортсмена за год составил 136 миллионов долларов, из них 46 миллионов были заработаны футбольным контрактом, еще 90 миллионов — благодаря спонсорским и рекламным соглашениям.

На втором месте списка оказался аргентинец Лионель Месси, годовой доход которого составил 130 миллионов долларов. В тройку лидеров также попал француз Килиан Мбаппе, чей доход составил 120 миллионов долларов.